Сотрудники магазинов одежды H&M из Свердловской области получили письмо, в котором указано, что все точки в России будут закрыты 30 ноября. Сообщением поделился один из работников, получивший рассылку от руководства сети магазинов.
«Информация по закрытию магазина. Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т. д.). Компенсация будет выплачена 15.12, то есть тогда, когда полностью будет закрыт магазин», — говорится в письме. При этом подчеркивается, что за 30 дней до полного закрытия H&M с каждым сотрудником будет подписано расторжение трудового договора.
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Сотрудники магазинов одежды H&M из Свердловской области получили письмо, в котором указано, что все точки в России будут закрыты 30 ноября. Сообщением поделился один из работников, получивший рассылку от руководства сети магазинов. «Информация по закрытию магазина. Предварительно, наш магазин будет закрыт для покупателей 30.11, далее у нас будет 14 дней на закрытие магазина (сбор товара, оборудования и т. д.). Компенсация будет выплачена 15.12, то есть тогда, когда полностью будет закрыт магазин», — говорится в письме. При этом подчеркивается, что за 30 дней до полного закрытия H&M с каждым сотрудником будет подписано расторжение трудового договора. В Екатеринбурге магазины H&M открылись в середине августа — спустя шесть месяцев. Компания приостановила свою деятельность в России в начале марта в связи с ситуацией на Украине. Однако 18 июля заявила о своем окончательном уходе из страны, но пообещала устроить офлайн распродажу с 1 августа.