Детям перестанут продавать энергетики с 1 сентября

С 1 сентября энергетические напитки перестанут продавать детям. Предложенный законопроект о запрете продажи был принят на первом чтении в Госдуме.
«Законопроект о запрете продажи энергетиков детям принят в I чтении. Запрете начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — сообщает «Дума ТВ». Там добавили, что председатель парламента Вячеслав Володин в ходе обсуждения вопроса на пленарном заседании подчеркнул, что родители несовершеннолетних ожидают принятия соответствующего закона.
Он отметил, что энергетические напитки маскируются под безвредный напиток, который, предположительно, приносит пользу, но на самом деле причиняет вред, приводя к сердечным заболеваниям у детей в молодом возрасте и другим заболеваниям. Володин подчеркнул, что такие напитки не должны быть доступны для детей, иначе можно столкнуться с серьезными последствиями.
Также Госдума разрабатывает меры ответственности для нарушителей запрета продажи энергетических напитков детям. Вячеслав Володин заявил о необходимости наказаний.
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