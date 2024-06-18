Экс-главу «Автодора» посадили в тюрьму за ошибки при строительстве ЦКАД

18 июня 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения. Наказание последовало за нарушения, совершенные в процессе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. «Суд приговорил Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении сроков строительства. Согласно информации, полученной корреспондентом из судебного заседания, бывшему главе «Автодора» также придется выплатить свыше миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб Министерству транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения. Наказание последовало за нарушения, совершенные в процессе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. «Суд приговорил Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении сроков строительства. Согласно информации, полученной корреспондентом из судебного заседания, бывшему главе «Автодора» также придется выплатить свыше миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб Министерству транспорта.