Экс-главу «Автодора» посадили в тюрьму за ошибки при строительстве ЦКАД

Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения. Наказание последовало за нарушения, совершенные в процессе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.
«Суд приговорил Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении сроков строительства. Согласно информации, полученной корреспондентом из судебного заседания, бывшему главе «Автодора» также придется выплатить свыше миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб Министерству транспорта.
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