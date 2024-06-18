Экс-главу «Автодора» посадили в тюрьму за ошибки при строительстве ЦКАД

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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения Фото:

Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения. Наказание последовало за нарушения, совершенные в процессе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

«Суд приговорил Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении сроков строительства. Согласно информации, полученной корреспондентом из судебного заседания, бывшему главе «Автодора» также придется выплатить свыше миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб Министерству транспорта.

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Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха приговорили к 12 годам тюремного заключения. Наказание последовало за нарушения, совершенные в процессе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. «Суд приговорил Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении сроков строительства. Согласно информации, полученной корреспондентом из судебного заседания, бывшему главе «Автодора» также придется выплатить свыше миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб Министерству транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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