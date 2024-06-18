Во время незапланированной поездки президента России Владимира Путина на якутский стадион «Туймаада» один из жителей региона отметил свое сходство с российским лидером. Глава РФ отшутился, мол все «друг на друга похожи».
«Мы все друг на друга похожи», — заявил президент в ответ на слова якутянина об их схожести. Ответ российского лидера сорвал овации.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поездка на стадион «Туймаада», на котором будут проходить спортивные игры «Дети Азии», не входила в планы российского лидера. Заехать туда предложил лава региона Айсен Николаев, передает telegram-канал Shot.
Ранее президент РФ посетил Якутию с рабочим визитом. В регионе Путин планирует ознакомиться с достижениями республики в ИТ и креативной отраслях.
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