В ТЦ будут располагаться продуктовые магазины (архивное фото)
В микрорайоне Обдорский в Салехарде к 2026 году будет построен двухэтажный торговый центр, площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Выделен участок, площадью 0,3 гектара на пересечении улиц Б. Кнунянца и проспекта Молодежи. В нем будут располагаться продуктовые и продовольственные магазины, а также аптеки», — сообщил в своем telegram-канале Титовский.
Ранее глава Салехарда Алексей Титовский объявил о строительстве экстрим-парка для скейтбордистов, велосипедистов и роллеров. В течение года будет возведено крытое здание.
Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
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