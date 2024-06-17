17 июня 2024

В Салехарде появится двухэтажный торговый центр. Фото

В микрорайоне Обдорский в Салехарде построят новый торговый центр
© Служба новостей «URA.RU»
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В ТЦ будут располагаться продуктовые магазины (архивное фото)
В ТЦ будут располагаться продуктовые магазины (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Обдорский в Салехарде к 2026 году будет построен двухэтажный торговый центр, площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. 

«Выделен участок, площадью 0,3 гектара на пересечении улиц Б. Кнунянца и проспекта Молодежи. В нем будут располагаться продуктовые и продовольственные магазины, а также аптеки», — сообщил в своем telegram-канале Титовский. 

Ранее глава Салехарда Алексей Титовский объявил о строительстве экстрим-парка для скейтбордистов, велосипедистов и роллеров. В течение года будет возведено крытое здание. 

Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
Фото:
Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
Проект ТЦ в микрорайоне Обдорский
Фото:

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В микрорайоне Обдорский в Салехарде к 2026 году будет построен двухэтажный торговый центр, площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.  «Выделен участок, площадью 0,3 гектара на пересечении улиц Б. Кнунянца и проспекта Молодежи. В нем будут располагаться продуктовые и продовольственные магазины, а также аптеки», — сообщил в своем telegram-канале Титовский.  Ранее глава Салехарда Алексей Титовский объявил о строительстве экстрим-парка для скейтбордистов, велосипедистов и роллеров. В течение года будет возведено крытое здание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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