Куйвашев не успел доехать до Нижнего Тагила, чтобы заделать яму у подъезда ветерана

Возле дома ветерана заделали яму, ради которой Куйвашев собирался в Тагил
© Служба новостей «URA.RU»
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Яму заделали днем 18 июня
Яму заделали днем 18 июня Фото:

В Нижнем Тагиле заделали яму возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны после того, как губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заняться этим вопросом в ответ на жалобу зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимира Радаева, рассказали URA.RU в мэрии.

«Обращение ветерана Вениамина Александровича Соболева не оставили без внимания. Дорожные ямы возле его дома (ул. Захарова, 3) залатали», — пояснили в администрации.

Во время отчета главы региона перед депутатами Радаев пожаловался на якобы бездействие мэрии Нижнего Тагила после просьб ветерана залатать яму у него во дворе. Куйвашев попросил адрес, пообещав самостоятельно разобраться с ситуацией.

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В Нижнем Тагиле заделали яму возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны после того, как губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заняться этим вопросом в ответ на жалобу зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимира Радаева, рассказали URA.RU в мэрии. «Обращение ветерана Вениамина Александровича Соболева не оставили без внимания. Дорожные ямы возле его дома (ул. Захарова, 3) залатали», — пояснили в администрации. Во время отчета главы региона перед депутатами Радаев пожаловался на якобы бездействие мэрии Нижнего Тагила после просьб ветерана залатать яму у него во дворе. Куйвашев попросил адрес, пообещав самостоятельно разобраться с ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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