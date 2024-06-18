Куйвашев не успел доехать до Нижнего Тагила, чтобы заделать яму у подъезда ветерана

В Нижнем Тагиле заделали яму возле дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны после того, как губернатор Евгений Куйвашев пообещал лично заняться этим вопросом в ответ на жалобу зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимира Радаева, рассказали URA.RU в мэрии.
«Обращение ветерана Вениамина Александровича Соболева не оставили без внимания. Дорожные ямы возле его дома (ул. Захарова, 3) залатали», — пояснили в администрации.
Во время отчета главы региона перед депутатами Радаев пожаловался на якобы бездействие мэрии Нижнего Тагила после просьб ветерана залатать яму у него во дворе. Куйвашев попросил адрес, пообещав самостоятельно разобраться с ситуацией.
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