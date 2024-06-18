Российских магов обвинили в нарушении указа Путина

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Депутат Госдумы считает, что деятельность магов противоречит традиционным ценностями
Депутат Госдумы считает, что деятельность магов противоречит традиционным ценностями Фото:

Российские маги и ясновидящие нарушают указ президента РФ Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей. Их деятельность противоречит данному указу. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Деятельность ясновидящих в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных ценностей», — передает слова Спиридонова «Лента.ру». Он добавил, что деятельность ясновидящих является мошенничеством и имеет губительные последствия для психического и физического здоровья россиян. По его мнению, реклама услуг магов и экстрасенсов занимает все большее информационное пространство и не контролируется должным образом.

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за рекламу услуг магов и провидцев. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей для организаций и до 20 тысяч рублей для должностных лиц.

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Российские маги и ясновидящие нарушают указ президента РФ Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей. Их деятельность противоречит данному указу. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. «Деятельность ясновидящих в корне противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных ценностей», — передает слова Спиридонова «Лента.ру». Он добавил, что деятельность ясновидящих является мошенничеством и имеет губительные последствия для психического и физического здоровья россиян. По его мнению, реклама услуг магов и экстрасенсов занимает все большее информационное пространство и не контролируется должным образом. В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за рекламу услуг магов и провидцев. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей для организаций и до 20 тысяч рублей для должностных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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