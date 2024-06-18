В ХМАО из-за паводка более тысячи дачных участков оказались затоплены

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В ХМАО затопило более тысячи дачных участков из-за паводка
В ХМАО затопило более тысячи дачных участков из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

На территории Югры из-за паводка затопило 1072 приусадебных участка. Актуальную сводку опубликовали на сайте МЧС ХМАО.

«На территории автономного округа затоплено 1072 приусадебных участка, 115 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион», — сообщили в окружном МЧС. В этот перечень вошли поселки Березовского района — Саранпауль и Хурумпауль, а также Былино, Вампугол и Соснино Нижневартовского района.

По данным ведомства, в Нижневартовске подтоплено 614 участков, в Мегионе — 149, в Лангепасе — 232, в Саранпауле — 48 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 4 сантиметра, а в реке Ляпин ее уровень снизился на 10 сантиметров.

Ранее URA.RU писало о том, что временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле.

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На территории Югры из-за паводка затопило 1072 приусадебных участка. Актуальную сводку опубликовали на сайте МЧС ХМАО. «На территории автономного округа затоплено 1072 приусадебных участка, 115 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион», — сообщили в окружном МЧС. В этот перечень вошли поселки Березовского района — Саранпауль и Хурумпауль, а также Былино, Вампугол и Соснино Нижневартовского района. По данным ведомства, в Нижневартовске подтоплено 614 участков, в Мегионе — 149, в Лангепасе — 232, в Саранпауле — 48 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 4 сантиметра, а в реке Ляпин ее уровень снизился на 10 сантиметров. Ранее URA.RU писало о том, что временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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