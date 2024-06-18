В ХМАО из-за паводка более тысячи дачных участков оказались затоплены

На территории Югры из-за паводка затопило 1072 приусадебных участка. Актуальную сводку опубликовали на сайте МЧС ХМАО.
«На территории автономного округа затоплено 1072 приусадебных участка, 115 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион», — сообщили в окружном МЧС. В этот перечень вошли поселки Березовского района — Саранпауль и Хурумпауль, а также Былино, Вампугол и Соснино Нижневартовского района.
По данным ведомства, в Нижневартовске подтоплено 614 участков, в Мегионе — 149, в Лангепасе — 232, в Саранпауле — 48 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 4 сантиметра, а в реке Ляпин ее уровень снизился на 10 сантиметров.
Ранее URA.RU писало о том, что временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле.
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