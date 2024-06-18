Ким Чен Ын обнял Путина, прилетевшего в КНДР впервые с 2000-го года. Фоторепортаж

Глава КНДР Ким Чен Ын встретил президента РФ Путина в аэропорту Пхеньяна

19 июня 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, чтобы провести встречу с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний лично встретил главу российского государства у трапа самолета, где между политиками сразу началась оживленная беседа. Ожидается, что в среду, 19 июня, стороны обсудят условия будущего сотрудничества. Также речь между главами государств пойдет о вопросах безопасности и согласовании возобновления гуманитарных связей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, чтобы провести встречу с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний лично встретил главу российского государства у трапа самолета, где между политиками сразу началась оживленная беседа. Ожидается, что в среду, 19 июня, стороны обсудят условия будущего сотрудничества. Также речь между главами государств пойдет о вопросах безопасности и согласовании возобновления гуманитарных связей.