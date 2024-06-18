18 июня 2024

Ким Чен Ын обнял Путина, прилетевшего в КНДР впервые с 2000-го года. Фоторепортаж

Глава КНДР Ким Чен Ын встретил президента РФ Путина в аэропорту Пхеньяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, чтобы провести встречу с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний лично встретил главу российского государства у трапа самолета, где между политиками сразу началась оживленная беседа.

Ожидается, что в среду, 19 июня, стороны обсудят условия будущего сотрудничества. Также речь между главами государств пойдет о вопросах безопасности и согласовании возобновления гуманитарных связей.

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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, чтобы провести встречу с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний лично встретил главу российского государства у трапа самолета, где между политиками сразу началась оживленная беседа. Ожидается, что в среду, 19 июня, стороны обсудят условия будущего сотрудничества. Также речь между главами государств пойдет о вопросах безопасности и согласовании возобновления гуманитарных связей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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