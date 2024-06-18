Президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын в аэропорту Пхеньяна
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу КНДР Пхеньян, чтобы провести встречу с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Последний лично встретил главу российского государства у трапа самолета, где между политиками сразу началась оживленная беседа.
Ожидается, что в среду, 19 июня, стороны обсудят условия будущего сотрудничества. Также речь между главами государств пойдет о вопросах безопасности и согласовании возобновления гуманитарных связей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.