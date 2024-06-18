Армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан

Израильские военные руководители одобрили планы для возможных наступательных операций на территории Ливана. Командующий Северного военного округа ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк рассмотрели и утвердили соответствующие стратегии.
«В рамках оценки обстановки командиры одобрили планы военных действий, которые могут быть реализованы в случае наступления в Ливане», — заявило командование ЦАХАЛ, сообщение передает «Интерфакс». Подчеркивается готовность к активным действиям при необходимости. В дополнение к этому, командование приняло решение о дальнейшем повышении боеготовности войск.
Это решение следует за обострением напряженности в регионе после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей израильской военной операции против ХАМАС в секторе Газа. В ответ на это, как сообщает The Times of Israel, израильские власти заявили о недопустимости присутствия «Хезболлы» у своих границ и о возможности перехода к военным действиям, если дипломатические пути решения конфликта окажутся неэффективными. URA.RU создало сюжет по всем событиям темы.
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