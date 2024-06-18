18 июня 2024

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с избиением челябинской школьницы

Руководитель СК РФ потребовал доклад о ситуации с травлей челябинской школьницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с травлей челябинской школьницы Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о результатах проверки инцидента в челябинской школе, где несовершеннолетняя девочка подверглась избиениям и издевательствам со стороны сверстников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске, в одном из общеобразовательных учреждений, учащиеся постоянно издевались и избивали сверстницу, а должностные лица учреждения не реагировали на происходящее. Следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — говорится в сообщении telegram-канала СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Она находится на контроле.

Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинска подала в суд на гимназию, в которой затравили ее 10-летнюю дочь. Одноклассники пинали и издевались над девочкой. В итоге школьницу пришлось перевести в другое образовательное заведение.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о результатах проверки инцидента в челябинской школе, где несовершеннолетняя девочка подверглась избиениям и издевательствам со стороны сверстников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске, в одном из общеобразовательных учреждений, учащиеся постоянно издевались и избивали сверстницу, а должностные лица учреждения не реагировали на происходящее. Следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — говорится в сообщении telegram-канала СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Она находится на контроле. Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинска подала в суд на гимназию, в которой затравили ее 10-летнюю дочь. Одноклассники пинали и издевались над девочкой. В итоге школьницу пришлось перевести в другое образовательное заведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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