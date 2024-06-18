Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с избиением челябинской школьницы

Руководитель СК РФ потребовал доклад о ситуации с травлей челябинской школьницы

19 июня 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с травлей челябинской школьницы Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о результатах проверки инцидента в челябинской школе, где несовершеннолетняя девочка подверглась избиениям и издевательствам со стороны сверстников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске, в одном из общеобразовательных учреждений, учащиеся постоянно издевались и избивали сверстницу, а должностные лица учреждения не реагировали на происходящее. Следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — говорится в сообщении telegram-канала СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Она находится на контроле. Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинска подала в суд на гимназию, в которой затравили ее 10-летнюю дочь. Одноклассники пинали и издевались над девочкой. В итоге школьницу пришлось перевести в другое образовательное заведение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о результатах проверки инцидента в челябинской школе, где несовершеннолетняя девочка подверглась избиениям и издевательствам со стороны сверстников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в Челябинске, в одном из общеобразовательных учреждений, учащиеся постоянно издевались и избивали сверстницу, а должностные лица учреждения не реагировали на происходящее. Следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка», — говорится в сообщении telegram-канала СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки. Она находится на контроле. Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинска подала в суд на гимназию, в которой затравили ее 10-летнюю дочь. Одноклассники пинали и издевались над девочкой. В итоге школьницу пришлось перевести в другое образовательное заведение.