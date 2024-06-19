РБК: крупные банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Крупные российские банки начали сокращать прием заявок на получение льготной ипотеки от россиян. Об этом пишет РБК.
«Ипотека с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку», — цитирует издание пресс-службу МТС Банка. Сотрудники организации пояснили, что у банка уже сформирован список клиентов. Именно им до конца июня одобрят заявку на льготный кредит.
В пресс-центре МТС Банка уточнили, что на сегодняшний день ипотечный кредит не является основным продуктом банка. Известно, что Промсвязьбанк (ПСБ), банк «Россия» и «Ак Барс» начали отказываться от льготной ипотеки.
Предполагается, что в 2024 году правительство РФ выделит дополнительную субсидию на на льготную ипотеку: 113 миллиардов получит госкорпорация Дом.РФ, являющаяся оператором ипотечных программ. Таким образом, расходы на ипотечные программы для молодых семей увеличатся на 25%. В тоже время кабмин рассматривал вопрос об отмене льготной ипотеки для IT-специалистов, проживающих в Санкт-Петербурге и Москве.
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