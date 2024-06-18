У берегов Йемена затонуло торговое судно

Грузовое судно, подвергшееся нападению 12 июня у берегов Йемена, пошло ко дну в акватории Красного моря. Об этом заявили представители британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO).
«По информации от военных, в районе последнего известного местоположения судна обнаружены обломки и разлив нефти, что указывает на его возможное затопление», — передает UKMTO. Специалисты из Ambrey, британской фирмы, занимающейся вопросами морской безопасности, уточнили, что потерпевшее крушение судно Tutor принадлежало греческой компании и следовало в Индию.
Отмечается, что судно плавало под либерийским флагом и получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха. Все члены экипажа были эвакуированы.
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