18 июня 2024

У берегов Йемена затонуло торговое судно

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Торговое судно затонуло у берегов Йемена
Торговое судно затонуло у берегов Йемена Фото:

Грузовое судно, подвергшееся нападению 12 июня у берегов Йемена, пошло ко дну в акватории Красного моря. Об этом заявили представители британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«По информации от военных, в районе последнего известного местоположения судна обнаружены обломки и разлив нефти, что указывает на его возможное затопление», — передает UKMTO. Специалисты из Ambrey, британской фирмы, занимающейся вопросами морской безопасности, уточнили, что потерпевшее крушение судно Tutor принадлежало греческой компании и следовало в Индию.

Отмечается, что судно плавало под либерийским флагом и получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха. Все члены экипажа были эвакуированы.

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Грузовое судно, подвергшееся нападению 12 июня у берегов Йемена, пошло ко дну в акватории Красного моря. Об этом заявили представители британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO). «По информации от военных, в районе последнего известного местоположения судна обнаружены обломки и разлив нефти, что указывает на его возможное затопление», — передает UKMTO. Специалисты из Ambrey, британской фирмы, занимающейся вопросами морской безопасности, уточнили, что потерпевшее крушение судно Tutor принадлежало греческой компании и следовало в Индию. Отмечается, что судно плавало под либерийским флагом и получило повреждения в машинном отделении после атаки недалеко от порта Ходейда. Капитан сообщил о пробоине в корпусе после нападения неизвестных на маломерном судне, за которым последовал удар из воздуха. Все члены экипажа были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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