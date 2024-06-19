В Чаде произошли взрывы из-за пожара на складе боеприпасов. Видео

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Взрыв произошел в столице Чада
Взрыв произошел в столице Чада Фото:

В Нджамене столице Чада произошла серия взрывов после пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел и пресс-секретарь правительства страны Абдераман Куламалла.

«В Гуджи (район Нджамены — прим. URA.RU) случился пожар на военном складе боеприпасов. Он вызвал сильные взрывы“, — заявил Куламалла. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

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В Нджамене столице Чада произошла серия взрывов после пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел и пресс-секретарь правительства страны Абдераман Куламалла. «В Гуджи (район Нджамены — прим. URA.RU) случился пожар на военном складе боеприпасов. Он вызвал сильные взрывы“, — заявил Куламалла. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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