Взрыв произошел в столице Чада
В Нджамене столице Чада произошла серия взрывов после пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел и пресс-секретарь правительства страны Абдераман Куламалла.
«В Гуджи (район Нджамены — прим. URA.RU) случился пожар на военном складе боеприпасов. Он вызвал сильные взрывы“, — заявил Куламалла. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
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