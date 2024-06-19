Силовики провели более 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски Фото:

Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов. Утром 18 июня следственные действия начали одновременно оперативники в Пермском крае, Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях, сообщают источники.

«Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц госучреждения и нескольких связанных с ведомством организаций, бравших подряды на работу. Следственные действия были начаты одновременно в Пермском крае, Ростовской, Кемеровской, Калининградской и Московской областях, а также в Москве», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Заявителем является Минэнерго, специалисты которого совместно с Федеральной налоговой службой выяснили, что почти все контракты на семь миллиардов рублей в 2014—2023 годах получили лишь четыре компании — «Шахтастрой», «Транспортник», «Промстрой» и «Сибстройинвест». Следствие считает, что ведомство перечислило крупные суммы денег подрядчикам, но не проконтролировало ход работ. Выяснилось, что фундаменты и здания не были снесены, на берегах рек остался мусор, а отвалы извлеченных пород не рекультивированы.

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Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов. Утром 18 июня следственные действия начали одновременно оперативники в Пермском крае, Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях, сообщают источники. «Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц госучреждения и нескольких связанных с ведомством организаций, бравших подряды на работу. Следственные действия были начаты одновременно в Пермском крае, Ростовской, Кемеровской, Калининградской и Московской областях, а также в Москве», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Заявителем является Минэнерго, специалисты которого совместно с Федеральной налоговой службой выяснили, что почти все контракты на семь миллиардов рублей в 2014—2023 годах получили лишь четыре компании — «Шахтастрой», «Транспортник», «Промстрой» и «Сибстройинвест». Следствие считает, что ведомство перечислило крупные суммы денег подрядчикам, но не проконтролировало ход работ. Выяснилось, что фундаменты и здания не были снесены, на берегах рек остался мусор, а отвалы извлеченных пород не рекультивированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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