Силовики провели более 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах

19 июня 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов. Утром 18 июня следственные действия начали одновременно оперативники в Пермском крае, Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях, сообщают источники. «Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц госучреждения и нескольких связанных с ведомством организаций, бравших подряды на работу. Следственные действия были начаты одновременно в Пермском крае, Ростовской, Кемеровской, Калининградской и Московской областях, а также в Москве», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники. Заявителем является Минэнерго, специалисты которого совместно с Федеральной налоговой службой выяснили, что почти все контракты на семь миллиардов рублей в 2014—2023 годах получили лишь четыре компании — «Шахтастрой», «Транспортник», «Промстрой» и «Сибстройинвест». Следствие считает, что ведомство перечислило крупные суммы денег подрядчикам, но не проконтролировало ход работ. Выяснилось, что фундаменты и здания не были снесены, на берегах рек остался мусор, а отвалы извлеченных пород не рекультивированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам ликвидации и реорганизации нерентабельных шахт и разрезов. Утром 18 июня следственные действия начали одновременно оперативники в Пермском крае, Москве, Московской области, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях, сообщают источники. «Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц госучреждения и нескольких связанных с ведомством организаций, бравших подряды на работу. Следственные действия были начаты одновременно в Пермском крае, Ростовской, Кемеровской, Калининградской и Московской областях, а также в Москве», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Заявителем является Минэнерго, специалисты которого совместно с Федеральной налоговой службой выяснили, что почти все контракты на семь миллиардов рублей в 2014—2023 годах получили лишь четыре компании — «Шахтастрой», «Транспортник», «Промстрой» и «Сибстройинвест». Следствие считает, что ведомство перечислило крупные суммы денег подрядчикам, но не проконтролировало ход работ. Выяснилось, что фундаменты и здания не были снесены, на берегах рек остался мусор, а отвалы извлеченных пород не рекультивированы.