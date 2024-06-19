Почему в России начались массовые отставки мэров

«Ведомости»: с начала 2024 года в отставку ушли 13 мэров

Больше всего мэров было замещено в июне — семь человек, пишут СМИ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала года в России 13 мэров ушли в отставку. Замгендиректора КГ «Полилог» Роман Моложон отметил, что ротации могут быть связаны с заменой наиболее непопулярных градоначальников, а политолог Виталий Иванов считает, что отставки мэров станут постоянным явлением.

«Ротации на уровне административных центров также можно связать с донастройкой управленческой вертикали в регионах и заменой наиболее непопулярных градоначальников. Другая часть ротаций может быть связана с карьерным повышением», — сообщил Роман Моложон в разговоре с изданием « Ведомости ».

Виталий Иванов добавил, что отставки мэров произошли из-за облегчения формальных процедур. Он не исключил, что ротации градоначальников станут постоянным явлением, а в командах губернаторов будут активные изменения.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил, что нынешнюю ситуацию можно назвать «мэропадом». «Держали ситуацию до президентских выборов, чтобы спокойно провести, — и после них у губернаторов оказались развязаны руки», — заявил он.

Волна отставок мэров началась с 25 января, а 27 мая с поста ушел мэр Новосибирска Анатолий Локоть. За этот период произошли ротации 13 градоначальников. Семь случились в июне, тогда были замещены: мэр Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) Евгений Маслов, мэр Астрахани Олег Полумордвинов и мэр Дербента (Дагестан) Рустамбек Пирмагомедов. Все градоначальники, которые были заменены, получили свой пост после назначения. В большинстве городов России отменены прямые выборы.

Градоначальников после отставки может ждать и повышение. Например, бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук сейчас врио главы ХМАО. В своем городе он смог выполнить сложные задачи, за что всегда получал высокую оценку руководства региона и УрФО, поделился источник URA.RU, близкий к тюменской мэрии.