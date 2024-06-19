Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО сомневается, что его сын виновен

Умарбек Гандалоев заявил, что его сын не причастен к захвату заложников в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Отец одного из предполагаемых заключенных, которые взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО, Умарбек Гандалоев заявил, что его сын мог быть и не причастен к плану сокамерников. Он заверил, что официальной информации от властей он не получал.

«Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там или нет. Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия», — заявил Умарбек Гандалоев, его слова приводит РИА Новости. Он назвал информацию, что его сын участвовал в захвате заложников, дезинформацией.

Жители села Малгобекского района Ингушетии отметили, что семья Гандалоева — очень порядочная. По их словам, весь район хорошо знает Умарбека.

До этого в ростовском СИЗО заключенные взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали выдать им автомобиль и оружие, чтобы покинуть территорию. В итоге они были ликвидированы. По факту попытки побега возбуждено уголовное дело. Гандалоев был задержан вместе с предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

Заключенные, которые взяли заложников, находились в СИЗО за подготовку теракта в КЧР в 2022 году. Тогда их проговорили на 18 лет, передает МК.RU .