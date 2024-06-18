Прощание с лидером ОПС «Уралмаш» Маевским закрыли для СМИ. Фото

19 июня 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Прощание с Маевским стартовало в Храме на Крови Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге началось прощание с Игорем Маевским, который стоял у истоков несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Церемонию закрыли для журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Это просьба друзей и семьи Маевского», — объяснил один из организаторов. По подсчетам корреспондента, на отпевание Маевского в Храме на Крови пришли не менее 150 человек. Многие были знакомы с ним еще с 90-х годов, со времен образования ОПС. Маевский был одним из самых весомых его участников. После отпевания в Храме на Крови авторитета похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге началось прощание с Игорем Маевским, который стоял у истоков несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Церемонию закрыли для журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Это просьба друзей и семьи Маевского», — объяснил один из организаторов. По подсчетам корреспондента, на отпевание Маевского в Храме на Крови пришли не менее 150 человек. Многие были знакомы с ним еще с 90-х годов, со времен образования ОПС. Маевский был одним из самых весомых его участников. После отпевания в Храме на Крови авторитета похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.