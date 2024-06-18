18 июня 2024

Прощание с лидером ОПС «Уралмаш» Маевским закрыли для СМИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Маевским стартовало в Храме на Крови
Прощание с Маевским стартовало в Храме на Крови Фото:

В Екатеринбурге началось прощание с Игорем Маевским, который стоял у истоков несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Церемонию закрыли для журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«Это просьба друзей и семьи Маевского», — объяснил один из организаторов. По подсчетам корреспондента, на отпевание Маевского в Храме на Крови пришли не менее 150 человек. Многие были знакомы с ним еще с 90-х годов, со времен образования ОПС. Маевский был одним из самых весомых его участников. После отпевания в Храме на Крови авторитета похоронят на Северном кладбище.

О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.

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В Екатеринбурге началось прощание с Игорем Маевским, который стоял у истоков несуществующего ныне ОПС «Уралмаш». Церемонию закрыли для журналистов, передает корреспондент URA.RU. «Это просьба друзей и семьи Маевского», — объяснил один из организаторов. По подсчетам корреспондента, на отпевание Маевского в Храме на Крови пришли не менее 150 человек. Многие были знакомы с ним еще с 90-х годов, со времен образования ОПС. Маевский был одним из самых весомых его участников. После отпевания в Храме на Крови авторитета похоронят на Северном кладбище. О смерти Игоря Маевского стало известно 16 июня. Основным его занятием в последние годы был автобизнес. Товарищ покойного рассказал, что Маевский нередко помогал людям, попавшим в беду, и никогда не афишировал это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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