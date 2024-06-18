Челябинца, убившего беременную женщину, признали вменяемым

Жителя Челябинска, который убил беременную женщину, признали вменяемым. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, над ним проведут повторный суд, по результатам которого он рискует отправиться за решетку.
«В ходе судебного рассмотрения экспертами установлено, что расстройства психики обвиняемого выражены не столь значительно и не лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта, развившегося на фоне длительной психотравмирующей ситуации, что не исключает вменяемости», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что уголовное дело в отношении мужчины вновь направлено в Челябинский облсуд для рассмотрения по существу. Только теперь без постановления о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, вместо психдиспансера его могут отправить в колонию. Причем на длительный срок.
Инцидент с убийством беременной произошел в августе 2022 года в одной из квартир по улице Краснознаменная. Мужчина был знаком с убитой. Его считали другом семьи. Но в один момент обвиняемый подумал, что женщина влюблена в него. Но после отказа стал «сталкерить» ее: он караулил ее у подъезда, всячески навязывался, ждал ее на лавочке часами, был агрессивным.
В день убийства он заявился к подруге домой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он сначала распылил ей в лицо аэрозольный баллончик, а после нанес несколько ударов ножом. Мужчину не остановили ни слова женщины о беременности, ни присутствие в комнате ее 4-летней дочери.
После задержания мужчину отправили на психиатрическую экспертизу. Она показала, что в момент нападения мужчина был невменяем. В суд было направлено постановление о применении к нему мер медицинского характера. То есть, вместо колонии его должны были отправить на лечение. Но повторная экспертиза опровергла результаты первой. Так что теперь мужчину вполне могут отправить в колонию на длительный срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!