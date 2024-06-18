В водоемах Свердловской области за три недели утонули 19 человек

19 июня 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Спасатели ежедневно патрулируют прибрежные территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В водоемах Свердловской области с начала июня утонули 19 человек, из которых четыре ребенка. В связи с этим спасатели организовали ежедневный патруль прибрежных территорий, призывая жителей региона быть осторожными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 21 происшествие, в результате которых утонули 19 человек, из них четверо детей. В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах», — следует из сообщения. Спасатели просят свердловчан не подвергать свою жизнь опасности и следить за детьми. «Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнули в МЧС. Ранее в свердловских водоемах за один день утонули пять человек. ЧП произошли на озерах Лесничка, Шарташ, карьере у отеля «Рамада», Сотринском пруду и водоеме под Тугулымом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В водоемах Свердловской области с начала июня утонули 19 человек, из которых четыре ребенка. В связи с этим спасатели организовали ежедневный патруль прибрежных территорий, призывая жителей региона быть осторожными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 21 происшествие, в результате которых утонули 19 человек, из них четверо детей. В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах», — следует из сообщения. Спасатели просят свердловчан не подвергать свою жизнь опасности и следить за детьми. «Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнули в МЧС. Ранее в свердловских водоемах за один день утонули пять человек. ЧП произошли на озерах Лесничка, Шарташ, карьере у отеля «Рамада», Сотринском пруду и водоеме под Тугулымом.