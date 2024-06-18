18 июня 2024

В водоемах Свердловской области за три недели утонули 19 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ежедневно патрулируют прибрежные территории Фото:

В водоемах Свердловской области с начала июня утонули 19 человек, из которых четыре ребенка. В связи с этим спасатели организовали ежедневный патруль прибрежных территорий, призывая жителей региона быть осторожными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 21 происшествие, в результате которых утонули 19 человек, из них четверо детей. В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах», — следует из сообщения.

Спасатели просят свердловчан не подвергать свою жизнь опасности и следить за детьми. «Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнули в МЧС.

Ранее в свердловских водоемах за один день утонули пять человек. ЧП произошли на озерах Лесничка, Шарташ, карьере у отеля «Рамада», Сотринском пруду и водоеме под Тугулымом.

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В водоемах Свердловской области с начала июня утонули 19 человек, из которых четыре ребенка. В связи с этим спасатели организовали ежедневный патруль прибрежных территорий, призывая жителей региона быть осторожными. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 21 происшествие, в результате которых утонули 19 человек, из них четверо детей. В ежедневном режиме сотрудники МЧС патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах», — следует из сообщения. Спасатели просят свердловчан не подвергать свою жизнь опасности и следить за детьми. «Ваша безопасность — ваша ответственность», — подчеркнули в МЧС. Ранее в свердловских водоемах за один день утонули пять человек. ЧП произошли на озерах Лесничка, Шарташ, карьере у отеля «Рамада», Сотринском пруду и водоеме под Тугулымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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