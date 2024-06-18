18 июня 2024

МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске из-за сильного ветра упали деревья
В Нижневартовске из-за сильного ветра упали деревья Фото:

В восточной части ХМАО ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду в среду 19 июня. Ухудшение погоды прогнозируется в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. Об этом сообщило окружное управление МЧС России.

«Непогода. До конца дня 19 июня местами по восточной половине автономного округа: в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер порывами 16-21 м/с», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.

Сильными порывами ветра в Нижневартовске уже снесло забор у городского рынка. Также в городе упали несколько деревьев.

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В восточной части ХМАО ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду в среду 19 июня. Ухудшение погоды прогнозируется в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. Об этом сообщило окружное управление МЧС России. «Непогода. До конца дня 19 июня местами по восточной половине автономного округа: в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер порывами 16-21 м/с», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Сильными порывами ветра в Нижневартовске уже снесло забор у городского рынка. Также в городе упали несколько деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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