МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

В восточной части ХМАО ожидается усиление ветра до 21 метров в секунду в среду 19 июня. Ухудшение погоды прогнозируется в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. Об этом сообщило окружное управление МЧС России.
«Непогода. До конца дня 19 июня местами по восточной половине автономного округа: в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер порывами 16-21 м/с», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.
Сильными порывами ветра в Нижневартовске уже снесло забор у городского рынка. Также в городе упали несколько деревьев.
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