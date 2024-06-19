Командир ВСУ Кухарчук рассказал, что Киев отправляет воевать пенсионеров

19 июня 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

На Украине мобилизуют людей до 57 лет, заявил Кухарчук Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине мобилизуют пенсионеров до 57 лет, но они не смогут ничего сделать на фронте, кроме как сидеть в окопах. Вариант вести боевые действия для них является смертельным. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук. «Мобилизация пенсионеров — там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. <…> Это в Европе некоторые люди в 70 выглядят живчиками. У нас некоторые в 45 смотрятся на 70. Человек после 45-50 лет рассыпается на Украине», — заявил Кухарчук. Его слова передает «Украинская правда». Он добавил, что мобилизация этой категории граждан не является выходом из ситуации. Кроме того, Дмитрий Кухарчук заявил, что пожилые мобилизованные не будут убегать с поля боя, потому что это будет для них смертельно, но и штурмовать они тоже не смогут. Как уточнил командир украинского батальона, пенсионеры могут только сидеть в окопах. Кухарчук отметил, что не видит результатов усиления мобилизации. По его словам, есть колл-центры, которые «разводят на деньги людей, и правоохранители и народные депутаты, которые покрывают их». Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в стране на срок до 13 мая 2024 года. Также газета The New York Times писала, что для Киева острой проблемой стал поиск военных для отправки на фронт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине мобилизуют пенсионеров до 57 лет, но они не смогут ничего сделать на фронте, кроме как сидеть в окопах. Вариант вести боевые действия для них является смертельным. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук. «Мобилизация пенсионеров — там да. Людей до 57 лет, но многие из них выглядят уже на 70. <…> Это в Европе некоторые люди в 70 выглядят живчиками. У нас некоторые в 45 смотрятся на 70. Человек после 45-50 лет рассыпается на Украине», — заявил Кухарчук. Его слова передает «Украинская правда». Он добавил, что мобилизация этой категории граждан не является выходом из ситуации. Кроме того, Дмитрий Кухарчук заявил, что пожилые мобилизованные не будут убегать с поля боя, потому что это будет для них смертельно, но и штурмовать они тоже не смогут. Как уточнил командир украинского батальона, пенсионеры могут только сидеть в окопах. Кухарчук отметил, что не видит результатов усиления мобилизации. По его словам, есть колл-центры, которые «разводят на деньги людей, и правоохранители и народные депутаты, которые покрывают их». Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в стране на срок до 13 мая 2024 года. Также газета The New York Times писала, что для Киева острой проблемой стал поиск военных для отправки на фронт.