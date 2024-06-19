Участник СВО выдвинется на выборы губернатора Челябинской области

Партия пенсионеров продвигает в челябинские губернаторы военврача Медведева
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Кандидат от РППС станет единственным фронтовиком на выборах челябинского губернатора
Кандидат от РППС станет единственным фронтовиком на выборах челябинского губернатора Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Партия пенсионеров выдвинет кандидатом на пост губернатора Челябинской области участника СВО, военврача Владимира Медведева. Об этом сообщил URA.RU 19 июня лидер регионального отделения РППС Степан Фирстов.

«Кандидатуру Медведева предполагается утвердить на конференции 20 июня. Сам он сейчас находится на фронте», — рассказал Фирстов.

Медведеву 54 года, родился в Симе. В 1995 году окончил челябинский мединститут, после чего работал в областной больнице.

Голосование на выборах губернатора пройдет 7 и 8 сентября. На этот пост претендуют экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко», Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива» и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов.

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Партия пенсионеров выдвинет кандидатом на пост губернатора Челябинской области участника СВО, военврача Владимира Медведева. Об этом сообщил URA.RU 19 июня лидер регионального отделения РППС Степан Фирстов. «Кандидатуру Медведева предполагается утвердить на конференции 20 июня. Сам он сейчас находится на фронте», — рассказал Фирстов. Медведеву 54 года, родился в Симе. В 1995 году окончил челябинский мединститут, после чего работал в областной больнице. Голосование на выборах губернатора пройдет 7 и 8 сентября. На этот пост претендуют экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков от партии «Яблоко», Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива» и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов.
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