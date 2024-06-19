Партия пенсионеров утвердит кандидатов на выборы гордумы Челябинска

Партия пенсионеров определит кандидатов на выборах в городскую думу Челябинска на конференции 20 июня. Об этом сообщил URA.RU лидер регионального отделения РППС Степан Фирстов.
«Конференция назначена на 20 июня. Будет утвержден избирательный список партии на выборах гордуму Челябинска. Его возглавят невролог ОКБ №3 Дмитрий Попов, завотделением областного наркодиспансера Константин Бабин, а также участник СВО, военный врач Владимир Медведев», — пояснил Фирстов.
По его словам, партия намерена также «закрыть» кандидатами все 25 одномандатных округов. Кроме того, второй номер списка — Медведев — будет также баллотироваться в губернаторы Челябинской области.
Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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