18 июня 2024

В ХМАО упали цены на авиабилеты в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена рейсов из Сургута в Москву упала более чем на 25%.
Цена рейсов из Сургута в Москву упала более чем на 25%. Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевела стоимость перелетов в Москву. Цена рейсов из Сургута в столицу на конец июня упала более чем на 25%.

«Стоимость рейса Сургут-Москва на 25 июня в одну сторону составляет 7080 рублей. До этого цена перелета была на уровне 9605 рублей», — следует из данных сайта «Авиасейлс». Соответственно, стоимость снизилась примерно на 26%.

Цены на перелеты в столицу из Сургута в это время, на данный момент, наиболее выгодные, как и из Нижневартовска. Улететь из последнего в Москву, например, 24 июня можно тоже примерно за 7 тысяч рублей.

В последних числах месяца стоимость рейсов наоборот возрастает. Цены на перелеты из Сургута могут доходить до 13 тысяч рублей, а из Нижневартовска — до 9 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО путешествовали в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, тогда чаще всего жители ХМАО летали самолетом в Москву, а добирались поездом — в Тюмень.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевела стоимость перелетов в Москву. Цена рейсов из Сургута в столицу на конец июня упала более чем на 25%. «Стоимость рейса Сургут-Москва на 25 июня в одну сторону составляет 7080 рублей. До этого цена перелета была на уровне 9605 рублей», — следует из данных сайта «Авиасейлс». Соответственно, стоимость снизилась примерно на 26%. Цены на перелеты в столицу из Сургута в это время, на данный момент, наиболее выгодные, как и из Нижневартовска. Улететь из последнего в Москву, например, 24 июня можно тоже примерно за 7 тысяч рублей. В последних числах месяца стоимость рейсов наоборот возрастает. Цены на перелеты из Сургута могут доходить до 13 тысяч рублей, а из Нижневартовска — до 9 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО путешествовали в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, тогда чаще всего жители ХМАО летали самолетом в Москву, а добирались поездом — в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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