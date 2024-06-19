Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ

19 июня 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Слуцкий предложил, чтобы РФ вышла из парламентской ассамблеи ОБСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна выйти из парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что для страны там больше нет условий для работы. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что дальнейшей работы в парламентской составляющей для делегации РФ больше нет. Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил на пленарном заседании выйти России из парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он упомянул недавний инцидент с отказом в визах для российской делегации. Также политик сообщил, что МИД России получил ноту от Румынии о невозможности выдачи виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Джабаров обвинил ПА ОБСЕ в «тотальной украинизации повестки» и сообщил, что позиция Совета Федерации согласована с Госдумой. Он предложил подготовить проект решения о приостановке участия российских парламентариев к следующему пленарному заседанию, запланированному на 3 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила поддержку такому предложению. Она отметила, что это также повлечет за собой заморозку выплат со стороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна выйти из парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что для страны там больше нет условий для работы. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что дальнейшей работы в парламентской составляющей для делегации РФ больше нет. Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил на пленарном заседании выйти России из парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он упомянул недавний инцидент с отказом в визах для российской делегации. Также политик сообщил, что МИД России получил ноту от Румынии о невозможности выдачи виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Джабаров обвинил ПА ОБСЕ в «тотальной украинизации повестки» и сообщил, что позиция Совета Федерации согласована с Госдумой. Он предложил подготовить проект решения о приостановке участия российских парламентариев к следующему пленарному заседанию, запланированному на 3 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила поддержку такому предложению. Она отметила, что это также повлечет за собой заморозку выплат со стороны России.