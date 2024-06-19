Суд дал сроки вплоть до пожизненного убийцам «Моторолы» в ДНР

19 июня 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Приговор был озвучен 19 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве командира Арсена Павлова с позывным «Моторола». Решение было озвучено 19 июня. Прокурор запросил для подсудимых Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена наказания от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. «По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Тимошенко… — 12 лет, Ену… — 17 лет, Чурилову… — 13 лет колонии строгого режима», — произнес судья, передает РИА Новости. Обвинения включали теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж и другие преступления. Чурилов обвинялся в участии в террористическом сообществе, Тимошенко в шпионаже, а Ен в содействии террористической деятельности. Командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, более известный как «Моторола», был убит 16 октября 2016 года. В августе 2017 года была предотвращена попытка убийства Захарченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве командира Арсена Павлова с позывным «Моторола». Решение было озвучено 19 июня. Прокурор запросил для подсудимых Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена наказания от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. «По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Тимошенко… — 12 лет, Ену… — 17 лет, Чурилову… — 13 лет колонии строгого режима», — произнес судья, передает РИА Новости. Обвинения включали теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж и другие преступления. Чурилов обвинялся в участии в террористическом сообществе, Тимошенко в шпионаже, а Ен в содействии террористической деятельности. Командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, более известный как «Моторола», был убит 16 октября 2016 года. В августе 2017 года была предотвращена попытка убийства Захарченко.