Челябинская выпускница сдала три ЕГЭ на максимальные 300 баллов

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Выпускница сдала три экзамена на максимальные баллы
Выпускница сдала три экзамена на максимальные баллы Фото:

Выпускница из Челябинска сдала три ЕГЭ на максимальные 300 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

«По информатике результат в 100 баллов у четырех выпускников из Челябинска, а по физике максимальный балл получили 16 выпускников из разных уголков области. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день результаты основного периода, в регионе 14 выпускников с результатом 200 баллов и один результат в 300 баллов у выпускницы из Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В минобре добавили, что это первый случай получения такого высокого балла в регионе на ЕГЭ в этом году. Ранее стало известно, что пятеро челябинских выпускников одиннадцатых классов по данным 17 июня получили максимально возможные 200 баллов за два предмета при сдаче единого госэкзамена.

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Выпускница из Челябинска сдала три ЕГЭ на максимальные 300 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «По информатике результат в 100 баллов у четырех выпускников из Челябинска, а по физике максимальный балл получили 16 выпускников из разных уголков области. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день результаты основного периода, в регионе 14 выпускников с результатом 200 баллов и один результат в 300 баллов у выпускницы из Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. В минобре добавили, что это первый случай получения такого высокого балла в регионе на ЕГЭ в этом году. Ранее стало известно, что пятеро челябинских выпускников одиннадцатых классов по данным 17 июня получили максимально возможные 200 баллов за два предмета при сдаче единого госэкзамена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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