Челябинская выпускница сдала три ЕГЭ на максимальные 300 баллов

Выпускница из Челябинска сдала три ЕГЭ на максимальные 300 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
«По информатике результат в 100 баллов у четырех выпускников из Челябинска, а по физике максимальный балл получили 16 выпускников из разных уголков области. Учитывая имеющиеся на сегодняшний день результаты основного периода, в регионе 14 выпускников с результатом 200 баллов и один результат в 300 баллов у выпускницы из Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В минобре добавили, что это первый случай получения такого высокого балла в регионе на ЕГЭ в этом году. Ранее стало известно, что пятеро челябинских выпускников одиннадцатых классов по данным 17 июня получили максимально возможные 200 баллов за два предмета при сдаче единого госэкзамена.
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