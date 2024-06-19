В Екатеринбурге произошло очень много аварий с самокатчиками, а сами они являются источником опасности. Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов, отметив, что пользователи СИМ обязаны нести ответственность за свои действия.
«Самокат сегодня — это средство индивидуальной мобильности, участник движения. И он должен нести ответственность за то, что делает: когда он оплатил самокат и на нем куда-то поехал. Он является источником опасности, по сути, и должен контролировать все, что происходит вокруг», — сказал Орлов.
Глава Екатеринбурга добавил, что пользователи СИМ должны быть трезвыми и адекватными. «У нас очень много случаев, еще раз повторюсь, травм, инцидентов на тротуарах. И, конечно, этим надо заниматься», — подчеркнул мэр.
Ранее кикшеринги пошли на сделку с администрацией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. Обозначения зон, где необходимо снизить скорость, обсуждалось еще 6 июня. Тогда договорились о запрете движения в семи парках и выделении зон с разными скоростными параметрами.
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