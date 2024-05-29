Мэрия Екатеринбурга пошла на сделку с владельцами электросамокатов

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Виды Москвы. Москва , электросамокат
Дискуссия об электросамокатах обострилась на фоне частых ДТП Фото:

Екатеринбурга поделят на три части: где движение на электросамокатах полностью запрещено, где скорость будет ограничена до 10 км/ч и где скорость будет ограничена до 15 км/ч. Таковы итоги переговоров, которые мэрия провела с представителями кикшерингов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» накануне, рассказали URA.RU в администрации.

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«Также достигнута договоренность, что появятся участки, где парковка самокатов будет запрещена — возле школ и детских садов. Кроме того, кикшеринги создадут сквозной реестр, в который будет вноситься информация о нарушителях, их будут блокировать», — уточнил собеседник.

По его словам, границы каждой ограничительной зоны начнут определять 3 июня. И все это станет приложением к еще не подписанному постановлению Орлова, о котором агентство сообщало накануне. Документ вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». От областного закона, который чиновники начали верстать в апреле-начале мая, решено отказаться, раз бизнес идет на диалог.

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Екатеринбурга поделят на три части: где движение на электросамокатах полностью запрещено, где скорость будет ограничена до 10 км/ч и где скорость будет ограничена до 15 км/ч. Таковы итоги переговоров, которые мэрия провела с представителями кикшерингов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» накануне, рассказали URA.RU в администрации. «Также достигнута договоренность, что появятся участки, где парковка самокатов будет запрещена — возле школ и детских садов. Кроме того, кикшеринги создадут сквозной реестр, в который будет вноситься информация о нарушителях, их будут блокировать», — уточнил собеседник. По его словам, границы каждой ограничительной зоны начнут определять 3 июня. И все это станет приложением к еще не подписанному постановлению Орлова, о котором агентство сообщало накануне. Документ вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». От областного закона, который чиновники начали верстать в апреле-начале мая, решено отказаться, раз бизнес идет на диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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