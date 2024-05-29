Мэрия Екатеринбурга пошла на сделку с владельцами электросамокатов

Екатеринбурга поделят на три части: где движение на электросамокатах полностью запрещено, где скорость будет ограничена до 10 км/ч и где скорость будет ограничена до 15 км/ч. Таковы итоги переговоров, которые мэрия провела с представителями кикшерингов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» накануне, рассказали URA.RU в администрации.
«Также достигнута договоренность, что появятся участки, где парковка самокатов будет запрещена — возле школ и детских садов. Кроме того, кикшеринги создадут сквозной реестр, в который будет вноситься информация о нарушителях, их будут блокировать», — уточнил собеседник.
По его словам, границы каждой ограничительной зоны начнут определять 3 июня. И все это станет приложением к еще не подписанному постановлению Орлова, о котором агентство сообщало накануне. Документ вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». От областного закона, который чиновники начали верстать в апреле-начале мая, решено отказаться, раз бизнес идет на диалог.
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