Министр науки объяснил, как российские дипломы будут принимать без Болонской системы

Фальков: дипломы РФ продолжат признаваться за границей
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Уход от Болонской системы не повлияет на признание российских дипломов за рубежом, заявил Валерий Фальков
Уход от Болонской системы не повлияет на признание российских дипломов за рубежом, заявил Валерий Фальков Фото:

Российские дипломы продолжат принимать за рубежом, несмотря на отмену Болонской системы. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой», — передает слова Фалькова РИА Новости. Он подчеркнул, что наличие ранее Болонской системы не давало никаких дополнительных гарантий для российских выпускников. 

Правительство РФ продолжает пилотный проект по развитию инженерных и естественных наук в России, отходя от Болонской системы образования. Это способствует развитию российской науки, считает академик Сергей Комков. Россия отказалась от болонской системы из-за того, что дипломы российских вузов не признавались в Европе без нострификации. Многие процессы Болонской системы оказались вредными для российского образования, поэтому правительство вернулось к советской системе высшего образования.

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Российские дипломы продолжат принимать за рубежом, несмотря на отмену Болонской системы. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой», — передает слова Фалькова РИА Новости. Он подчеркнул, что наличие ранее Болонской системы не давало никаких дополнительных гарантий для российских выпускников.  Правительство РФ продолжает пилотный проект по развитию инженерных и естественных наук в России, отходя от Болонской системы образования. Это способствует развитию российской науки, считает академик Сергей Комков. Россия отказалась от болонской системы из-за того, что дипломы российских вузов не признавались в Европе без нострификации. Многие процессы Болонской системы оказались вредными для российского образования, поэтому правительство вернулось к советской системе высшего образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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