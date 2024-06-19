Российские дипломы продолжат принимать за рубежом, несмотря на отмену Болонской системы. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом. Это никоим образом не связано с Болонской системой», — передает слова Фалькова РИА Новости. Он подчеркнул, что наличие ранее Болонской системы не давало никаких дополнительных гарантий для российских выпускников.
Правительство РФ продолжает пилотный проект по развитию инженерных и естественных наук в России, отходя от Болонской системы образования. Это способствует развитию российской науки, считает академик Сергей Комков. Россия отказалась от болонской системы из-за того, что дипломы российских вузов не признавались в Европе без нострификации. Многие процессы Болонской системы оказались вредными для российского образования, поэтому правительство вернулось к советской системе высшего образования.
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