Мишустин продолжил реформы с целью отказа от болонской системы образования

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Михаил Мишустин во время своего посещения Баку. Баку, мишустин михаил
Глава правительства продлил пилотный проект, который делает современное российское образование похожим на советское Фото:

Правительство продолжает пилотный проект по созданию новых уровней высшего образования в России, упор делается на развитие инженерных и естественных наук. Это означает очередные шаги правительства по уходу от болонской системы образования, что положительно скажется на будущем российской науки. Так академик Сергей Комков прокомментировал для URA.RU постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и опубликованное на сайте правительства 26 марта.

Диплом о высшем образовании. Челябинск
Предполагается, что бакалавры, прошедшие подготовку по одной специализации, не смогу стать магистрами другой. Академик Комков считает пилотный проект справедливым в этой части.
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«Сегодняшнее постановление расширяет круг специальностей, по которым готовятся наши специалисты в течение четырех — шести лет. фактически обучение продолжается, как это было в советский период. Нововведение заключается в том, что выпускник базового специалитета получает полноценный диплом о высшем образовании, становится готовым специалистом, а дальше он может поступить на дополнительную магистратуру, чтобы усовершенствовать свои навыки», — разъяснил суть пилотного проекта доктор педагогических наук Сергей Комков.

Суть пилотного проекта

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«Принятое правительством в 2023 году решение о возвращении к своей классической отработанной системе образования, началось с данного пилотного проекта — эксперимента по переходу на базовый специалитет. Реализация проекта началась 1 сентября 2023 года, его плановое завершение намечено на 2026 год», — рассказал Комков. Суть проекта — создание и переход к новым уровням высшего образования: базовому (специалитет), специализированному (магистратура), профессиональному (аспирантура)

Почему Россия решила отказаться от болонской системы

«Россия в 2003 году подписала соглашение об участии в болонском процессе. Но, если быть точными, то полноправными его участниками мы так и не стали: дипломы российских вузов как не принимались в Европе, так и не принимаются по сей день без соответствующего подтверждения (нострификация). Как показали два десятилетия, многие процессы болонской системы пошли во вред российской системе образования, и то, что реализуется сейчас правительством, максимально похоже на возвращение к советской системе высшего образования», — пояснил академик.

Какие новые специальности вошли в проект

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В основном, это естественно-математические и технические науки: математика, компьютерные и информационные специализации, инженерные науки, физика и астрономия, биология, агрономия. Также появились — история, лингвистика, религиоведение. «Сейчас правительство целенаправленно ведет подготовку по тем направлениям, выпускники которых будут востребованы экономикой, станут готовыми специалистами, особенно, это касается инженеров и аграриев», — уточнил доктор педагогических наук.

Учебные заведения, присоединившиеся к проекту

Пилотный проекта реализуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, ТГУ. Они также ведут разработку учебных стандартов для новых ступеней образования. «Основная суть изменения — связь магистратуры с базовым высшем образованием. Сейчас она отсутствует напрямую, а бакалавр одной специальности вправе получить другую, фактически, попусту потратив время на свою подготовку. Если реформа получит логическое завершение, эта практика прекратится», — уточнил собеседник агентства.

В заключении доктор педагогических наук отметил, что в правительстве прислушались к мнению Союза ректоров России. «Михаил Владимирович прислушался к мнению Союза ректоров о необходимости реформирования высшего образования, ухода от болонского процесса. Радует, что теперь и министр образования Валерий Фальков активно включился в работу с вузами, чтобы Россия в конечном итоге получала готовых специалистов, а не просто соучастников образовательного процесса», — заключил Сергей Комков.

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Правительство продолжает пилотный проект по созданию новых уровней высшего образования в России, упор делается на развитие инженерных и естественных наук. Это означает очередные шаги правительства по уходу от болонской системы образования, что положительно скажется на будущем российской науки. Так академик Сергей Комков прокомментировал для URA.RU постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и опубликованное на сайте правительства 26 марта. «Сегодняшнее постановление расширяет круг специальностей, по которым готовятся наши специалисты в течение четырех — шести лет. фактически обучение продолжается, как это было в советский период. Нововведение заключается в том, что выпускник базового специалитета получает полноценный диплом о высшем образовании, становится готовым специалистом, а дальше он может поступить на дополнительную магистратуру, чтобы усовершенствовать свои навыки», — разъяснил суть пилотного проекта доктор педагогических наук Сергей Комков. «Принятое правительством в 2023 году решение о возвращении к своей классической отработанной системе образования, началось с данного пилотного проекта — эксперимента по переходу на базовый специалитет. Реализация проекта началась 1 сентября 2023 года, его плановое завершение намечено на 2026 год», — рассказал Комков. Суть проекта — создание и переход к новым уровням высшего образования: базовому (специалитет), специализированному (магистратура), профессиональному (аспирантура) «Россия в 2003 году подписала соглашение об участии в болонском процессе. Но, если быть точными, то полноправными его участниками мы так и не стали: дипломы российских вузов как не принимались в Европе, так и не принимаются по сей день без соответствующего подтверждения (нострификация). Как показали два десятилетия, многие процессы болонской системы пошли во вред российской системе образования, и то, что реализуется сейчас правительством, максимально похоже на возвращение к советской системе высшего образования», — пояснил академик. В основном, это естественно-математические и технические науки: математика, компьютерные и информационные специализации, инженерные науки, физика и астрономия, биология, агрономия. Также появились — история, лингвистика, религиоведение. «Сейчас правительство целенаправленно ведет подготовку по тем направлениям, выпускники которых будут востребованы экономикой, станут готовыми специалистами, особенно, это касается инженеров и аграриев», — уточнил доктор педагогических наук. Пилотный проекта реализуют шесть вузов страны: Балтийский федеральный университет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, ТГУ. Они также ведут разработку учебных стандартов для новых ступеней образования. «Основная суть изменения — связь магистратуры с базовым высшем образованием. Сейчас она отсутствует напрямую, а бакалавр одной специальности вправе получить другую, фактически, попусту потратив время на свою подготовку. Если реформа получит логическое завершение, эта практика прекратится», — уточнил собеседник агентства. В заключении доктор педагогических наук отметил, что в правительстве прислушались к мнению Союза ректоров России. «Михаил Владимирович прислушался к мнению Союза ректоров о необходимости реформирования высшего образования, ухода от болонского процесса. Радует, что теперь и министр образования Валерий Фальков активно включился в работу с вузами, чтобы Россия в конечном итоге получала готовых специалистов, а не просто соучастников образовательного процесса», — заключил Сергей Комков.
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