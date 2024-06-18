18 июня 2024

Археологи зовут жителей ХМАО на раскопки за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам готовы платить от двух тысяч рублей за день работы на раскопках
Югорчанам готовы платить от двух тысяч рублей за день работы на раскопках Фото:

Сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в самой организации. 

«В июле стартует археологическая экспедиция под руководством Олега Викторовича Кардаша, целью которой является изучение предполагаемого средневекового поселения на территории Ханты-Мансийского района. Работы будут проводиться на берегу реки Кедровая, неподалеку от Приобского месторождения», — рассказали археологи института. 

Еще одна экспедиция пройдет в ансамбле «Священная кедровая роща», где ранее археологи нашли крупное захоронение древних вождей. Само место раскопок расположено рядом с поселком Салым в Нефтеюганском районе. 

К работе привлекают всех желающих. Организаторы экспедиции обещают обеспечить для участников комфортные условия проживания в палаточном лагере с баней и трехразовым питанием. Помимо всего прочего, за один рабочий день участникам экспедиции без опыта готовы платить от 2000 рублей. Также работникам частично компенсируют проезд к месту раскопок.

Работы продлятся до конца августа, предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, а опыт в археологии будет значительным преимуществом.

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Сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в самой организации.  «В июле стартует археологическая экспедиция под руководством Олега Викторовича Кардаша, целью которой является изучение предполагаемого средневекового поселения на территории Ханты-Мансийского района. Работы будут проводиться на берегу реки Кедровая, неподалеку от Приобского месторождения», — рассказали археологи института.  Еще одна экспедиция пройдет в ансамбле «Священная кедровая роща», где ранее археологи нашли крупное захоронение древних вождей. Само место раскопок расположено рядом с поселком Салым в Нефтеюганском районе.  К работе привлекают всех желающих. Организаторы экспедиции обещают обеспечить для участников комфортные условия проживания в палаточном лагере с баней и трехразовым питанием. Помимо всего прочего, за один рабочий день участникам экспедиции без опыта готовы платить от 2000 рублей. Также работникам частично компенсируют проезд к месту раскопок. Работы продлятся до конца августа, предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, а опыт в археологии будет значительным преимуществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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