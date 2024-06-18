Археологи зовут жителей ХМАО на раскопки за деньги

Сотрудники Института археологии Севера приглашают всех желающих к участию в раскопках усыпальницы древних вождей в Салыме и средневекового поселения на Приобском месторождении. За месяц экспедиции можно заработать от 50 тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU сообщили в самой организации.
«В июле стартует археологическая экспедиция под руководством Олега Викторовича Кардаша, целью которой является изучение предполагаемого средневекового поселения на территории Ханты-Мансийского района. Работы будут проводиться на берегу реки Кедровая, неподалеку от Приобского месторождения», — рассказали археологи института.
Еще одна экспедиция пройдет в ансамбле «Священная кедровая роща», где ранее археологи нашли крупное захоронение древних вождей. Само место раскопок расположено рядом с поселком Салым в Нефтеюганском районе.
К работе привлекают всех желающих. Организаторы экспедиции обещают обеспечить для участников комфортные условия проживания в палаточном лагере с баней и трехразовым питанием. Помимо всего прочего, за один рабочий день участникам экспедиции без опыта готовы платить от 2000 рублей. Также работникам частично компенсируют проезд к месту раскопок.
Работы продлятся до конца августа, предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Кандидатам необходимо предоставить медицинскую справку, а опыт в археологии будет значительным преимуществом.
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