Екатеринбург и Верхнюю Пышму затопило после ливней. Фото, видео

19 июня 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Непогода продержится до 20 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы Химмаша, Новокольцовского района и улицы Верхней Пышмы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Жители Химмаша задирают одежду, чтобы пройти затопленные участки, машины с самокатами также залило. «Я из дома не мог выйти», — пишет один из подписчиков telegram-канала «Бандитский центр», «Можно купаться», — шутит второй пользователь. В Новокольцовском к припаркованным машинам невозможно пробраться из-за скопившейся воды (на видео). Водители медленно проезжают затопленные участки. Аналогичная ситуация произошла в Верхней Пышме — там дождь прошел быстро, но лил очень сильно. «В Пышме по улице Кривоусова, начиная от перекрестка со Спицина и дальше по движению — вечный потоп после хорошего дождя», — отметил местный житель. Непогода на Среднем Урале продержится до 20 июня. В регионе ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов. Последствия ливней в Верхней Пышме telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы Химмаша, Новокольцовского района и улицы Верхней Пышмы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Жители Химмаша задирают одежду, чтобы пройти затопленные участки, машины с самокатами также залило. «Я из дома не мог выйти», — пишет один из подписчиков telegram-канала «Бандитский центр», «Можно купаться», — шутит второй пользователь. В Новокольцовском к припаркованным машинам невозможно пробраться из-за скопившейся воды (на видео). Водители медленно проезжают затопленные участки. Аналогичная ситуация произошла в Верхней Пышме — там дождь прошел быстро, но лил очень сильно. «В Пышме по улице Кривоусова, начиная от перекрестка со Спицина и дальше по движению — вечный потоп после хорошего дождя», — отметил местный житель. Непогода на Среднем Урале продержится до 20 июня. В регионе ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.