В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы Химмаша, Новокольцовского района и улицы Верхней Пышмы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Жители Химмаша задирают одежду, чтобы пройти затопленные участки, машины с самокатами также залило. «Я из дома не мог выйти», — пишет один из подписчиков telegram-канала «Бандитский центр», «Можно купаться», — шутит второй пользователь.
В Новокольцовском к припаркованным машинам невозможно пробраться из-за скопившейся воды (на видео). Водители медленно проезжают затопленные участки. Аналогичная ситуация произошла в Верхней Пышме — там дождь прошел быстро, но лил очень сильно. «В Пышме по улице Кривоусова, начиная от перекрестка со Спицина и дальше по движению — вечный потоп после хорошего дождя», — отметил местный житель.
Непогода на Среднем Урале продержится до 20 июня. В регионе ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.
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