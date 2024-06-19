Екатеринбург и Верхнюю Пышму затопило после ливней. Фото, видео

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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Непогода продержится до 20 июня Фото:

В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы Химмаша, Новокольцовского района и улицы Верхней Пышмы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Жители Химмаша задирают одежду, чтобы пройти затопленные участки, машины с самокатами также залило. «Я из дома не мог выйти», — пишет один из подписчиков telegram-канала «Бандитский центр», «Можно купаться», — шутит второй пользователь.

В Новокольцовском к припаркованным машинам невозможно пробраться из-за скопившейся воды (на видео). Водители медленно проезжают затопленные участки. Аналогичная ситуация произошла в Верхней Пышме — там дождь прошел быстро, но лил очень сильно. «В Пышме по улице Кривоусова, начиная от перекрестка со Спицина и дальше по движению — вечный потоп после хорошего дождя», — отметил местный житель.

Непогода на Среднем Урале продержится до 20 июня. В регионе ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.

Последствия ливней в Верхней Пышме
Последствия ливней в Верхней Пышме
Фото:

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В Екатеринбурге после сильного дождя затопило улицы Химмаша, Новокольцовского района и улицы Верхней Пышмы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Жители Химмаша задирают одежду, чтобы пройти затопленные участки, машины с самокатами также залило. «Я из дома не мог выйти», — пишет один из подписчиков telegram-канала «Бандитский центр», «Можно купаться», — шутит второй пользователь. В Новокольцовском к припаркованным машинам невозможно пробраться из-за скопившейся воды (на видео). Водители медленно проезжают затопленные участки. Аналогичная ситуация произошла в Верхней Пышме — там дождь прошел быстро, но лил очень сильно. «В Пышме по улице Кривоусова, начиная от перекрестка со Спицина и дальше по движению — вечный потоп после хорошего дождя», — отметил местный житель. Непогода на Среднем Урале продержится до 20 июня. В регионе ожидаются ливни, крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан отказаться от отдыха на природе, а также воздержаться от походов и сплавов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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