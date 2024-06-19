В челябинском парке Гагарина полиция проследит, чтобы не купались в карьерах

В парке имени Гагарина Челябинска полиция начала дополнительное патрулирование, чтобы проследить за желающими искупаться в запрещенных местах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, предпринять действия потребовалось после гибели подростка в карьере.
«Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку в связи с утоплением несовершеннолетнего в карьере на территории парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В ходе проверки дана оценка безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных на территории парка», — отметили в надзорном ведомстве.
Проверка выявила недостаточность предпринимаемых усилий. Директор учреждения получил представление об устранении нарушений. В результате сотрудники парка установили знаки и стенды оповещения, начали оповещать посетителей о запрете купания по радио. Работу дополнительных патрулей для пресечения купания в необорудованных местах организовала полиция. Ответственное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.
За день 17 июня в регионе утонуло пять человек. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!