В челябинском парке Гагарина полиция проследит, чтобы не купались в карьерах

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Карьеры парка для купания не предназначены
Карьеры парка для купания не предназначены Фото:

В парке имени Гагарина Челябинска полиция начала дополнительное патрулирование, чтобы проследить за желающими искупаться в запрещенных местах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, предпринять действия потребовалось после гибели подростка в карьере.

«Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку в связи с утоплением несовершеннолетнего в карьере на территории парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В ходе проверки дана оценка безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных на территории парка», — отметили в надзорном ведомстве.

Проверка выявила недостаточность предпринимаемых усилий. Директор учреждения получил представление об устранении нарушений. В результате сотрудники парка установили знаки и стенды оповещения, начали оповещать посетителей о запрете купания по радио. Работу дополнительных патрулей для пресечения купания в необорудованных местах организовала полиция. Ответственное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

За день 17 июня в регионе утонуло пять человек. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах.

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В парке имени Гагарина Челябинска полиция начала дополнительное патрулирование, чтобы проследить за желающими искупаться в запрещенных местах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, предпринять действия потребовалось после гибели подростка в карьере. «Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку в связи с утоплением несовершеннолетнего в карьере на территории парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В ходе проверки дана оценка безопасности пребывания граждан вблизи водоемов, расположенных на территории парка», — отметили в надзорном ведомстве. Проверка выявила недостаточность предпринимаемых усилий. Директор учреждения получил представление об устранении нарушений. В результате сотрудники парка установили знаки и стенды оповещения, начали оповещать посетителей о запрете купания по радио. Работу дополнительных патрулей для пресечения купания в необорудованных местах организовала полиция. Ответственное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности. За день 17 июня в регионе утонуло пять человек. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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