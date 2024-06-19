В ХМАО риелторы прогнозируют сокращение числа сделок по продаже квартир

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют сокращение числа сделок по продаже недвижимости летом, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи». Тенденция связана с сезоном отпусков и снижением деловой активности на рынке.
«Летний период связан, особенно у нас в ХМАО, с относительно невысокой активностью на рынке — очень многие люди уезжают. Зачастую невозможно провести сделку даже не потому что покупатель отдыхает, а потому что продавец в отпуске и вне желания заниматься делами. Условно, такой период заканчивается во второй половине августа или ближе к сентябрю», — делится наблюдениями руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев.
Пока что о полном затишье на югорском рынке недвижимости речь не идет. Например, отдельные группы клиентов активно выходят на сделки именно сейчас, в том числе, из-за изменений, связанных со льготными ипотечными программами, которые произойдут в начале июля.
«[Активно заключают договоры] по той же программе господдержки. И некоторые торопятся оформить сделки по семейной ипотеке, потому что в ней подразумеваются изменения с 1 июля. Сейчас у людей есть хорошая мотивация закрыть вопросы, которые были открыты по „вторичке“ или новостройкам, а кто-то строит загородное жилье», — поясняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что будет с продажей квартир и загородных домов после завершения льготной ипотеки. Тогда среди прочего риелторы прогнозировали повышение лояльности застройщиков к клиентам, чтобы компенсировать падение спроса на рынке новостроек.
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