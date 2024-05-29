В ХМАО грядут потрясения на рынке недвижимости

На фоне завершения действия льготной ипотеки с господдержкой этим летом в ХМАО риелторы прогнозируют повышение лояльности застройщиков к клиентам, чтобы компенсировать падение спроса на рынке новостроек. Вместе с этим ожидается падение интереса покупателей и к «загородке», которая стремительно набирает обороты в том числе за счет этой кредитной программы. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими риелторами и экспертами в сфере строительства.
Новостройки
«Как только закончится программа господдержки, мы однозначно понимаем, что рынок на это отреагирует. Мы ждем, что застройщики будут все более продуманно подходить к своим маркетинговым предложениям. Потому что уже сегодня мы видим интересные предложения по отдельному жилью. В рамках конкурентной ситуации они стараются завоевать как можно больше внимания как рынка в целом, так и клиентов», — рассуждает руководитель отдела новостроек филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Александр Лещев.
Завершение срока действия ипотеки с господдержкой на новостройки под 8% годовых намечено на 1 июля. Программу запустили в России в 2020 году и продлевали несколько раз, но теперь ее могут завершить окончательно. Снижение спроса на фоне исчезновения одной из самых популярных ипотечных программ может спровоцировать застройщиков снизить на цены на жилье. Однако речи о повальном падение стоимости не идет, считает эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. «Скорее всего, это будут какие-то мероприятия в виде временных акций и скидок», — пояснил агентству эксперт.
Пока что же интерес югорчан к покупке жилья по программе с господдержкой лишь возрастает. Многие стараются, что называется, запрыгнуть в последний вагон. «На сегодняшний день наблюдаем значительный интерес со стороны покупателей, чтобы воспользоваться этой программой», — отмечает Лещев.
За последний год стоимость квадратного метра на рынке новостроек в среднем по ХМАО выросла на 8,1%, согласно данным «Авито Недвижимости». Цена «нового квадрата» в начале весны превысила стоимость «вторички» почти на 30%.
«Ситуация обусловлена процессами, которые происходят как вне строительного рынка, так и внутри. Если говорить о последнем, это может быть связано, например, с повышением себестоимости стройки и удорожанием части материалов, рабочей силы и других ресурсов. Кроме того потребители выдвигают более высокие требования к качеству жилья. Плюс на тенденцию влияет и ценовая политика самих застройщиков, которые зачастую применяют динамическое ценообразование (стоимость зависит как от качества самого жилья, так и стадии продаж со степенью завершенности объекта). Также стоит учитывать возможный дефицит предложения на рынке новостроек, что в условиях повышения спроса может привести к росту цен. И, конечно, свою роль сыграла льготная ипотека с господдержкой — сначала ее востребованность, а потом ожидание завершения», — рассуждает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» Сергей Чабан.
Загородный рынок
Из-за роста стоимости квартир часть югорчан переключилась на загородные дома, где цена квадратного метра оказалась в два раза дешевле, — здесь она начинается примерно с 35 тысяч рублей. Как и в случае с новостройками, популярным способом приобретения «загородки» стала программа с господдержкой. Поэтому ее завершение должно принести ряд изменений и в этот сегмент.
«Собственники, у которых уже готовы загородные дома, будут вынуждены снижать цены. Потому что сейчас преимущество отдают постройке новых домов», — отмечает эксперт по загородной недвижимости «Этажей» Светлана Глушенкова.
Впрочем риелторы ожидают, что падение спроса на «загородку» будет менее заметным. Ситуацию связывают как с более выгодными ценами, так и высокой активностью покупателей. «У нас тренд на загородную недвижимость только набирает обороты и люди только включается в эту тему. Возможно, будет какое-то снижение, но дома вероятно, как продавалась, так и будут продаваться», — рассуждает риелтор.
Ипотека с господдержкой — не единственный льготный продукт для покупки жилья. Среди них наиболее доступными для югорчан остаются семейная и IT-ипотека, ставка по которым начинается с 5% годовых. А риелторы прогнозируют, что в случае отмены программы с господдержкой в июле, на рынке в будущем может появиться новый льготный продукт.
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