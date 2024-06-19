Челябинский миллиардер из списка Forbes начал добывать золото на новом ГОК в Сибири

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова, начал добычу драгоценного металла на горно-обогатительном комбинате «Высокое» (ГОК) в Сибири. Как сообщила пресс-служба компании, до конца года планируется произвести до 2,5 тонн металла.
«Мы приступили к производству золота на ГОК „Высокое“ в Сибири — нашем ключевом проекте роста. Первое золото мы выплавили в мае, а до конца года планируем произвести на Высоком до 2,5 тонн металла», — рассказали представители «ЮГК» в блоге.
Пуско-наладочные работы проводились с декабря 2023 года. Теперь они завершены. Получены необходимые согласования Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Объемы обеспечат холдингу прирост объемов производства золота в размере 20% год к году. Запасы «Высокого» превышают 120 тонн металла. Их планируется добыть за 30 лет.
В январе стало известно о том, что «ЮГК» получила лицензию на доразведку и разработку участка вблизи «Высокого». Участок недр имеет общую площадь в 94 кв километров и расположен на территории трех районов Красноярского края. К 2026 году в планах есть довести производство на объекте до шести тонн золота ежегодно.
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