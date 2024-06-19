Челябинский миллиардер из списка Forbes начал добывать золото на новом ГОК в Сибири

Челябинская компания «ЮГК» начала разработку месторождения «Высокое» в Сибири
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГОК "Высокое" стал новым флагманским месторождением "ЮГК"
ГОК "Высокое" стал новым флагманским месторождением "ЮГК" Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова, начал добычу драгоценного металла на горно-обогатительном комбинате «Высокое» (ГОК) в Сибири. Как сообщила пресс-служба компании, до конца года планируется произвести до 2,5 тонн металла.

«Мы приступили к производству золота на ГОК „Высокое“ в Сибири — нашем ключевом проекте роста. Первое золото мы выплавили в мае, а до конца года планируем произвести на Высоком до 2,5 тонн металла», — рассказали представители «ЮГК» в блоге.

Пуско-наладочные работы проводились с декабря 2023 года. Теперь они завершены. Получены необходимые согласования Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Объемы обеспечат холдингу прирост объемов производства золота в размере 20% год к году. Запасы «Высокого» превышают 120 тонн металла. Их планируется добыть за 30 лет.

В январе стало известно о том, что «ЮГК» получила лицензию на доразведку и разработку участка вблизи «Высокого». Участок недр имеет общую площадь в 94 кв километров и расположен на территории трех районов Красноярского края. К 2026 году в планах есть довести производство на объекте до шести тонн золота ежегодно. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова, начал добычу драгоценного металла на горно-обогатительном комбинате «Высокое» (ГОК) в Сибири. Как сообщила пресс-служба компании, до конца года планируется произвести до 2,5 тонн металла. «Мы приступили к производству золота на ГОК „Высокое“ в Сибири — нашем ключевом проекте роста. Первое золото мы выплавили в мае, а до конца года планируем произвести на Высоком до 2,5 тонн металла», — рассказали представители «ЮГК» в блоге. Пуско-наладочные работы проводились с декабря 2023 года. Теперь они завершены. Получены необходимые согласования Ростехнадзора и Росприроднадзора. Объемы обеспечат холдингу прирост объемов производства золота в размере 20% год к году. Запасы «Высокого» превышают 120 тонн металла. Их планируется добыть за 30 лет. В январе стало известно о том, что «ЮГК» получила лицензию на доразведку и разработку участка вблизи «Высокого». Участок недр имеет общую площадь в 94 кв километров и расположен на территории трех районов Красноярского края. К 2026 году в планах есть довести производство на объекте до шести тонн золота ежегодно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...