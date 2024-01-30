Компания челябинского золотодобытчика Струкова разработает новый рудник в Сибири

ЮГК будет добывать золото из рудника в Красноярском крае десятилетиями Фото: Илья Московец © URA.RU

«Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК) из Челябинской области разработает новый рудник в Красноярском крае. Как сообщила пресс-служба золотодобытчика, получена лицензия на доразведку и разработку участка вблизи горно-обогатительного комбината «Высокое» (ГОК).

«ЮГК получила лицензию на новый участок в Сибири вблизи ГОК „Высокое“. Участок недр общей площадью 94 квадратных километра расположен на территории трех районов Красноярского края: Енисейского, Эвенкийского и Туруханского», — отметили в ЮГК.

Разведанные ресурсы участка составляют 14,1 тонны золота, состоящего на госбалансе. Доразведку за несколько лет проведет геологоразведочная служба компании «Соврудник». Предприятие является сибирским подразделением ЮГК. По завершении работ запасы будут поставлены на баланс.

«В декабре 2023 года мы запустили золотоизвлекательную фабрику „Высокое“, а к 2026 году рассчитываем довести производство на этом объекте до шести тонн золота в год. „Высокое“ — один из самых перспективных проектов ЮГК», — рассказал финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Допзапасы позволят производить золото на «Высоком» в течение многих десятилетий. Компания, по ее собственной оценке, занимает второе место в стране по ресурсам золота. Производимые объемы обеспечили ей четвертую строку среди других российских конкурентов. Компания имеет два хаба: кроме Уральского в Челябинской области активная работа ведется в Сибирском.

Осенью ЮГК провела первичное размещение акций на Мосбирже. Струков является мажоритарным акционером. В январе его доля сократилась до 94,0199027%.