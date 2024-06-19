Чем Путина кормили в Корее

Заливную утиную печенку с трюфелями предложили Путину в честь его визита в КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимиру Путину в качестве десерта предложили шоколадное печенье и мороженое из голубики
Владимиру Путину в качестве десерта предложили шоколадное печенье и мороженое из голубики Фото:

Заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, соленая рыба с душистыми травами, салат из овощей с сыром и многое другое подают президенту России Владимиру Путину во время его визита в КНДР. Фотографии меню публикуют СМИ.

«Утиная печенка с трюфелями заливная, салат из лангуста, рыбы соленые с душистыми травками (лосось, палтус, гребешок), салат из овощей с сыром», — передает ТАСС. Меню торжественного приема включало в себя разнообразные блюда корейской кухни.

На горячее гостям предложили тхань из курицы с женьшенем и лечебной тыквой, тушеную треску в форме белого цветка, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт подавались шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков были предложены чай из женьшеня и из аронии.

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, он пробудет в государстве с 18 по 19 июня. Эта поездка главы РФ является второй на данную территорию, первая состоялась в 2000 году. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает «Национальная служба новостей». 

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Заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, соленая рыба с душистыми травами, салат из овощей с сыром и многое другое подают президенту России Владимиру Путину во время его визита в КНДР. Фотографии меню публикуют СМИ. «Утиная печенка с трюфелями заливная, салат из лангуста, рыбы соленые с душистыми травками (лосось, палтус, гребешок), салат из овощей с сыром», — передает ТАСС. Меню торжественного приема включало в себя разнообразные блюда корейской кухни. На горячее гостям предложили тхань из курицы с женьшенем и лечебной тыквой, тушеную треску в форме белого цветка, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. На десерт подавались шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков были предложены чай из женьшеня и из аронии. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, он пробудет в государстве с 18 по 19 июня. Эта поездка главы РФ является второй на данную территорию, первая состоялась в 2000 году. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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