В Северной Корее в городе Пхеньян вся автомобильная трасса увешана флагами России и портретами президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Shot. Это является подготовкой к его государственному визиту в КНДР.
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, он пробудет в государстве с 18 по 19 июня. Эта поездка главы РФ является второй на данную территорию, первая состоялась в 2000 году. Накануне президент России подготовил статью, в которой написал о перспективах партнерских связей между государствами. Он также уточнил, что сотрудничество между двумя странами насчитывает свыше 70 лет.
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