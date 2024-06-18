В Пхеньяне трассу полностью завешали портерами Путина перед его визитом в КНДР. Видео

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин пробудет в КНДР с рабочим визитом с 18 по 19 июня Фото:

В Северной Корее в городе Пхеньян вся автомобильная трасса увешана флагами России и портретами президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Shot. Это является подготовкой к его государственному визиту в КНДР.

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, он пробудет в государстве с 18 по 19 июня. Эта поездка главы РФ является второй на данную территорию, первая состоялась в 2000 году. Накануне президент России подготовил статью, в которой написал о перспективах партнерских связей между государствами. Он также уточнил, что сотрудничество между двумя странами насчитывает свыше 70 лет.

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В Северной Корее в городе Пхеньян вся автомобильная трасса увешана флагами России и портретами президента РФ Владимира Путина, сообщает telegram-канал Shot. Это является подготовкой к его государственному визиту в КНДР. Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, он пробудет в государстве с 18 по 19 июня. Эта поездка главы РФ является второй на данную территорию, первая состоялась в 2000 году. Накануне президент России подготовил статью, в которой написал о перспективах партнерских связей между государствами. Он также уточнил, что сотрудничество между двумя странами насчитывает свыше 70 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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