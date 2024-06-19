Путин написал статью для вьетнамской газеты, в которой рассказал о планах сотрудничества

Путин: «Новатэк» планирует запустить производство СПГ на территории Вьетнама
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"Новатэк" планирует развернуть проекты по производству СПГ во Вьетнаме
"Новатэк" планирует развернуть проекты по производству СПГ во Вьетнаме Фото:

«Газпром» реализует проекты по добыче газа во Вьетнаме, а «Новатэк» планирует запустить производство сжиженного газа (СПГ) на территории страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в собственной статье для вьетнамской газеты Nhan Dan.

«Пока группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания „Новатэк“ планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», — написал Путин. Его слова передает газета Nhan Dan.

Путин отметил, что энергетика является ключевым элементом двусторонних отношений России и Вьетнама. Он подчеркнул, что совместное предприятие «Вьетсовпетро» успешно добывает нефть на шельфе Вьетнама, за период своей работы извлечено более 250 миллионов тонн. В Ненецком автономном округе России «Русвьетпетро» работает с 2008 года. Несмотря на сложные условия Арктики, предприятию удалось добыть из недр более 35 миллионов тонн нефти.

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«Газпром» реализует проекты по добыче газа во Вьетнаме, а «Новатэк» планирует запустить производство сжиженного газа (СПГ) на территории страны. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в собственной статье для вьетнамской газеты Nhan Dan. «Пока группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания „Новатэк“ планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», — написал Путин. Его слова передает газета Nhan Dan. Путин отметил, что энергетика является ключевым элементом двусторонних отношений России и Вьетнама. Он подчеркнул, что совместное предприятие «Вьетсовпетро» успешно добывает нефть на шельфе Вьетнама, за период своей работы извлечено более 250 миллионов тонн. В Ненецком автономном округе России «Русвьетпетро» работает с 2008 года. Несмотря на сложные условия Арктики, предприятию удалось добыть из недр более 35 миллионов тонн нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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