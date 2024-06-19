Главу УФНС по Ростовской области отпустили из-под стражи

19 июня 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Суд избрал меру пресечения для главы УФНС по Ростовской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский райсуд Воронежа отпустил из-под стражи руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ростовской области Андрея Мосиенко, обвиняемого в даче взятки за получение научной степени кандидата экономических наук. Его отпустили под запрет определенных действий — Мосиенко запрещено покидать Ростов-на-Дону. «Следствие ходатайствовало о заключении Мосиенко под стражу. За дачу взятки ему грозит до 12 лет лишения свободы. В правоохранительных органах решение суда объяснили сотрудничеством обвиняемого со следствием. Мосиенко также запрещено покидать Ростов-на-Дону без разрешения следователя», — пишет « Коммерсант ». Завтра, 20 июня, суд изберет меру пресечения другим фигурантам дела о коррупции при защите диссертаций главы ФНС по Ростовской области. Это Анжелика Мусаелян и руководитель одной из ростовских налоговых инспекций Тигран Додохян. Сам Мосиенко обвиняется в даче взятки, а его подчиненный Додохян — в посредничестве. Налоговики были задержаны сотрудниками управления СКР по Воронежской области. Санкции по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 12 и 10 лет соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Воронежа отпустил из-под стражи руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ростовской области Андрея Мосиенко, обвиняемого в даче взятки за получение научной степени кандидата экономических наук. Его отпустили под запрет определенных действий — Мосиенко запрещено покидать Ростов-на-Дону. «Следствие ходатайствовало о заключении Мосиенко под стражу. За дачу взятки ему грозит до 12 лет лишения свободы. В правоохранительных органах решение суда объяснили сотрудничеством обвиняемого со следствием. Мосиенко также запрещено покидать Ростов-на-Дону без разрешения следователя», — пишет «Коммерсант». Завтра, 20 июня, суд изберет меру пресечения другим фигурантам дела о коррупции при защите диссертаций главы ФНС по Ростовской области. Это Анжелика Мусаелян и руководитель одной из ростовских налоговых инспекций Тигран Додохян. Сам Мосиенко обвиняется в даче взятки, а его подчиненный Додохян — в посредничестве. Налоговики были задержаны сотрудниками управления СКР по Воронежской области. Санкции по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 12 и 10 лет соответственно.