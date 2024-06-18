Главу УФНС по Ростовской области обвинили в даче взятки

18 июня 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Андрей Мосиенко и его подчиненный задержаны по обвинению в даче взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Андрей Мосиенко обвиняется в даче взятки, а его подчиненный — руководитель межрайонной инспекции №25 Тигран Додохян — в посредничестве. Об этом стало известно из данных Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону. «Глава УФНС по Ростовской области Мосиенко и его сотрудник Додохян обвиняются в даче взятки», — передает данные СУ СК РФ «Коммерсант». Отмечается, что оба налоговика были задержаны сотрудниками управления СКР по Воронежской области. Санкции по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 12 и 10 лет соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Андрей Мосиенко обвиняется в даче взятки, а его подчиненный — руководитель межрайонной инспекции №25 Тигран Додохян — в посредничестве. Об этом стало известно из данных Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону. «Глава УФНС по Ростовской области Мосиенко и его сотрудник Додохян обвиняются в даче взятки», — передает данные СУ СК РФ «Коммерсант». Отмечается, что оба налоговика были задержаны сотрудниками управления СКР по Воронежской области. Санкции по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы на срок до 12 и 10 лет соответственно.