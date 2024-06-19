Рогов: ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС

19 июня 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

ВСУ применили артиллерию в Энергодаре Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активный обстрел Энергодара (Запорожская область). Атака началась после удара дронами по городу. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, на данный момент зафиксировано семь прилетов со стороны Украины. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Ранее в администрации города сообщали, что Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активный обстрел Энергодара (Запорожская область). Атака началась после удара дронами по городу. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «После атаки дронов бандеровцы начали интенсивный обстрел Энергодара с применением артиллерии», — написал Рогов в telegram-канале. По его словам, на данный момент зафиксировано семь прилетов со стороны Украины. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. Ранее в администрации города сообщали, что Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции со стороны ВСУ.