В Энергодаре произошло аварийное отключение электричества в результате обстрела

Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. Причиной инцидента стала атака украинских беспилотников на энергетический объект. Об этом рассказали в администрации города.
«Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции „Луч“», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации. Там добавили, что ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую, социально значимую инфраструктуру. Специалисты в настоящее время работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям, заключили в администрации.
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