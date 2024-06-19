В Энергодаре произошло аварийное отключение электричества в результате обстрела

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Украинские беспилотники атаковали подстанцию "Луч"
Украинские беспилотники атаковали подстанцию "Луч" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. Причиной инцидента стала атака украинских беспилотников на энергетический объект. Об этом рассказали в администрации города.

«Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции „Луч“», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации. Там добавили, что ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую, социально значимую инфраструктуру. Специалисты в настоящее время работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям, заключили в администрации. 

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Энергодар переживает аварийное отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. Причиной инцидента стала атака украинских беспилотников на энергетический объект. Об этом рассказали в администрации города. «Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции „Луч“», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации. Там добавили, что ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую, социально значимую инфраструктуру. Специалисты в настоящее время работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям, заключили в администрации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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