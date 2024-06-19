19 июня 2024

Baza: преподаватели и студенты МГМСУ задержаны из-за дела двухлетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержания прошли в квартирах преподавателей и студентов
Задержания прошли в квартирах преподавателей и студентов Фото:

Преподаватели и учащиеся Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) могли быть задержаны из-за дела о сборе нескольких миллионов рублей со студентов «на экзамены» два года назад. По словам источников telegram-канала Baza, задержания проходили сразу по нескольким адресам.

«Некоторые преподаватели и студенты были задержаны сегодня рано утром у себя дома. В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли технику и документы. Среди задержанных — преподаватели разных факультетов», — говорится в сообщении.

По словам источников издания, разработка учащихся и педагогов началась два года назад, когда двое студентов якобы собрали с других учащихся сумму для легкой сдачи экзаменов. Однако не все получили удовлетворительную оценку — родственники одного из учащихся написали заявление в полицию о мошенничестве.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.

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Преподаватели и учащиеся Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) могли быть задержаны из-за дела о сборе нескольких миллионов рублей со студентов «на экзамены» два года назад. По словам источников telegram-канала Baza, задержания проходили сразу по нескольким адресам. «Некоторые преподаватели и студенты были задержаны сегодня рано утром у себя дома. В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли технику и документы. Среди задержанных — преподаватели разных факультетов», — говорится в сообщении. По словам источников издания, разработка учащихся и педагогов началась два года назад, когда двое студентов якобы собрали с других учащихся сумму для легкой сдачи экзаменов. Однако не все получили удовлетворительную оценку — родственники одного из учащихся написали заявление в полицию о мошенничестве. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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