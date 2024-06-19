Baza: преподаватели и студенты МГМСУ задержаны из-за дела двухлетней давности

Преподаватели и учащиеся Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) могли быть задержаны из-за дела о сборе нескольких миллионов рублей со студентов «на экзамены» два года назад. По словам источников telegram-канала Baza, задержания проходили сразу по нескольким адресам.
«Некоторые преподаватели и студенты были задержаны сегодня рано утром у себя дома. В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли технику и документы. Среди задержанных — преподаватели разных факультетов», — говорится в сообщении.
По словам источников издания, разработка учащихся и педагогов началась два года назад, когда двое студентов якобы собрали с других учащихся сумму для легкой сдачи экзаменов. Однако не все получили удовлетворительную оценку — родственники одного из учащихся написали заявление в полицию о мошенничестве.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
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