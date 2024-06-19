В Энергодаре, где находится ЗАЭС, полностью уничтожена подстанция «Луч»

В Энергодаре (Запорожская область) полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сообщила Яшина в беседе с ТАСС.
Ранее в администрации Энергодара сообщали об аварийном отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ начали активный обстрел Энергодара.
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