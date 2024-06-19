19 июня 2024

В Энергодаре, где находится ЗАЭС, полностью уничтожена подстанция «Луч»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Минобороны «Сила в правде». Екатеринбург , бпла, беспилотник, дрон, военный трофей
Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ Фото:

В Энергодаре (Запорожская область) полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сообщила Яшина в беседе с ТАСС.

Ранее в администрации Энергодара сообщали об аварийном отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ начали активный обстрел Энергодара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Энергодаре (Запорожская область) полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сообщила Яшина в беседе с ТАСС. Ранее в администрации Энергодара сообщали об аварийном отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ начали активный обстрел Энергодара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...