В Энергодаре, где находится ЗАЭС, полностью уничтожена подстанция «Луч»

19 июня 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Разрушения произошли в результате атаки дронов ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU В Энергодаре (Запорожская область) полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сообщила Яшина в беседе с ТАСС. Ранее в администрации Энергодара сообщали об аварийном отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ начали активный обстрел Энергодара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Энергодаре (Запорожская область) полностью уничтожена подстанция «Луч». Разрушения произошли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Подстанция „Луч“, обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания вражеских БПЛА. Мы запитали город с ЗАЭС», — сообщила Яшина в беседе с ТАСС. Ранее в администрации Энергодара сообщали об аварийном отключение электроснабжения в результате обстрела подстанции. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ начали активный обстрел Энергодара.