Столтенберг раскрыл, когда покинет пост генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю

20 июня 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Это была привилегия — быть генсеком НАТО, сказал Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. «Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю», — заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО близко к избранию его преемника. По его мнению, хорошим кандидатом является Марк Рютте. Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. позже срок его полномочий снова продлили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. «Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю», — заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО близко к избранию его преемника. По его мнению, хорошим кандидатом является Марк Рютте. Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. позже срок его полномочий снова продлили.