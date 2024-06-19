19 июня 2024

Столтенберг раскрыл, когда покинет пост генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Это была привилегия — быть генсеком НАТО, сказал Столтенберг Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

«Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю», — заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО близко к избранию его преемника. По его мнению, хорошим кандидатом является Марк Рютте.

Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. позже срок его полномочий снова продлили.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. «Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю», — заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО близко к избранию его преемника. По его мнению, хорошим кандидатом является Марк Рютте. Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. позже срок его полномочий снова продлили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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