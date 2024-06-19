Генсек НАТО Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прекращении своих полномочий к октябрю 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
«Это была привилегия — быть генсеком НАТО, особенно в эти сложные времена. Но все должно заканчиваться, мои полномочия завершатся к октябрю», — заявил Столтенберг. Он отметил, что НАТО близко к избранию его преемника. По его мнению, хорошим кандидатом является Марк Рютте.
Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. 1 октября 2022 года его полномочия заканчивались, однако лидеры НАТО решили продлить его мандат мандата до 30 сентября 2023 года. позже срок его полномочий снова продлили.
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