19 июня 2024

Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты обратятся в Генпрокуратуру из-за обращений обеспокоенных россиян
Депутаты обратятся в Генпрокуратуру из-за обращений обеспокоенных россиян Фото:

Члены Госдумы попросят Генпрокуратуру срочно проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений россиян блюдами с фасолью. Инициатор просьбы — зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный — заявил, что такая инициатива обусловлена обеспокоенными обращениями граждан.

«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизм... Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — рассказал Выборный газете «Известия». Он подчеркнул, что решение обратиться к Генпрокуратуре обусловлено просьбами граждан — постоянных покупателей данной продукции.

Депутат отметил, что в целях сокращения расходов бизнес экономит на холодильных установках, что недопустимо по технологии приготовления продукции. По его словам, причиной инцидента могло стать именно неправильное хранение готовой продукции и ингредиентов блюд.

Сотни жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм после употребления блюд ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). Следователи обнаружили незаконную регистрацию иностранных граждан по месту проведения оперативных мероприятий на производстве, передает «Царьград». Задержано четыре фигуранта уголовного дела.

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Члены Госдумы попросят Генпрокуратуру срочно проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений россиян блюдами с фасолью. Инициатор просьбы — зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный — заявил, что такая инициатива обусловлена обеспокоенными обращениями граждан. «Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизм... Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — рассказал Выборный газете «Известия». Он подчеркнул, что решение обратиться к Генпрокуратуре обусловлено просьбами граждан — постоянных покупателей данной продукции. Депутат отметил, что в целях сокращения расходов бизнес экономит на холодильных установках, что недопустимо по технологии приготовления продукции. По его словам, причиной инцидента могло стать именно неправильное хранение готовой продукции и ингредиентов блюд. Сотни жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм после употребления блюд ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). Следователи обнаружили незаконную регистрацию иностранных граждан по месту проведения оперативных мероприятий на производстве, передает «Царьград». Задержано четыре фигуранта уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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