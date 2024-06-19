Генпрокуратуру просят проверить всех производителей готовой еды после отравлений

Члены Госдумы попросят Генпрокуратуру срочно проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений россиян блюдами с фасолью. Инициатор просьбы — зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный — заявил, что такая инициатива обусловлена обеспокоенными обращениями граждан.
«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизм... Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу», — рассказал Выборный газете «Известия». Он подчеркнул, что решение обратиться к Генпрокуратуре обусловлено просьбами граждан — постоянных покупателей данной продукции.
Депутат отметил, что в целях сокращения расходов бизнес экономит на холодильных установках, что недопустимо по технологии приготовления продукции. По его словам, причиной инцидента могло стать именно неправильное хранение готовой продукции и ингредиентов блюд.
Сотни жителей Москвы, Казани и Нижнего Новгорода обратились за помощью к врачам с подозрением на ботулизм после употребления блюд ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область). Следователи обнаружили незаконную регистрацию иностранных граждан по месту проведения оперативных мероприятий на производстве, передает «Царьград». Задержано четыре фигуранта уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.